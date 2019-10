Latte rettet Aue - Geis überzeugt

Im Erzgebirgsstadion sahen die Zuschauer unter strömenden Regen eine flotte Anfangsphase. Serientorschütze Pascal Testroet setzte sich nach rund 30 Sekunden auf der linken Außenbahn durch und flankte auf den im Zentrum lauernden und einschussbereiten Tom Baumgart. Schiedsrichter Daniel Schlager pfiff aber nach einer Abseitsposition ab (1.). Danach brachten die Nürnberger ihre Individualklasse immer besser auf den Platz und kamen zu aussichtsreichen Chancen. So streichelte Tim Handwerker die Auer Latte mit seiner Flanke (17.). Vor allem aber zog der Ex-Bundesligaspieler Johannes Geis gekonnt seine Fäden im offensiven Mittelfeld und setzte unter anderem Robin Hack sehenswert ein. Dieser scheiterte kurz darauf am mal wieder stark aufgelegten Aue-Keeper Martin Männel (30.).

Im ersten Abschnitt hatten die Nürnberger klares spielerisches Übergewicht. Aue hielt gut mit Kampf und Leidenschaft dagegen. Bildrechte: Frank Kruczynski Die Erzgebirger hielten nachfolgend mit dem gesamten Team und vor allem mit aufzehrender körperlicher Arbeit dagegen, brachten aber offensiv selber wenig auf die Kette. Vor allem Philipp Riese glänzte auf der Doppel-Sechs der Hausherren und konnte so manche brenzlige Situation bereinigen. Jedoch nicht alle. Kurz vor dem Pausenpfiff schnappte sich Hack nach einer Ecke den Ball und zog aus 20 Metern. Der Ball krachte regelrecht an die Latte (43.). Am Ende gingen die Gastgeber mit einem glücklichen 0:0 in die Kabine.

Nürnberg erhöht das Tempo

Und die aktivere Mannschaft blieb auch im zweiten Durchgang der FCN. Handwerker luchste Baumgart den Ball auf dem linken Flügel ab und flankte sofort auf den mitgelaufenen Michael Frey. Die Fenerbahce-Leihgabe ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte die Nürnberger Führung (52.). Kurz darauf wäre es fast noch schlimmer gekommen. Behrens setzte sich im Zentrum durch und schob zum 0:2. Das Tor wurde jedoch durch eine knappe Abseitsstellung zurückgenommen (54.).

Die "Hochscheidt-Spiele"

Doch die Veilchen können in dieser Saison Comeback und das stellten sie auch am Freitagabend mal wieder unter Beweis. Nach einem Wahnsinns-Solo von Jan Hochscheid, wusste sich Asger Sörensen nur noch mit einem Handspiel vor der Torlinie zu helfen. Rote Karte für Sörensen (62.) und Elfmeter für Aue. Dimitrij Nazarov trat an und erzielte mit seinem siebten Saisontor den 1:1-Ausgleich (62.). Und Aue nutzte die spielerische Überzahl direkt weiter aus. Hochscheidt setzte sich nach einer Flanke von Calogero Rizzuto durch und drehte die Partie mit dem 2:1-Treffer auf den Kopf (75.).

Doch das sollte noch nicht der Schlusspunkt sein. Eine wilde Endphase der Partie folgte. Die tapfer kämpfenden Nürnberger kamen in Unterzahl noch einmal zurück und erzielten durch den ehemaligen Schalker Johannes Geis den 2:2-Ausgleich (78.). Nur acht Minuten später schlug Aue jedoch noch einmal zurück und ging durch Marko Mihojevic mit 3:2 in Führung (86.). Der Voerbereiter war natürlich Hochscheidt. Doch auch das war noch nicht der letzte Akt im Auer Theaterspiel. Kurz vor dem Schluss schlug Testroet unabsichtlich mit seiner Hand in das Gesicht von Gegenspieler Frey. Es folgte ein Elfmeter für Nürnberg. Geis verwandelte sicher zum 3:3 (90.+2). Vermeintlicher Schlusspunkt der Partie. Marko Mihojevic netzt zum 3:2 ein (86.). Bildrechte: Picture Point

