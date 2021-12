Nach 73 Sekunden musste Martin Männel den Ball das erste Mal aus seinem Netz holen – dem FCE-Keeper blieb im dichten Fünfmeterraumgetümmel die Sicht versperrt, als Nikola Dovedan einen von Erik Majetschak zu kurz abgewehrten Eckball aus sieben Metern über die Linie drosch. Kurz darauf hätte der Torschütze fast schon erhöhen müssen, aber zog frei links vorbei (5.). Die Dreierkette der Veilchen wackelte beträchtlich und wusste gegen das von Anpfiff an scharfe Nürnberger Pressing wenig entgegenzusetzen. Trotzdem jubelten auch die Gastgeber noch in den Anfangsminuten. Jan Hochscheidt verarbeitete Nicolas Kühns eigentlich als Schuss gedachte Vorlage traumhaft und schob lässig ein (8.). Es blieb auch in der Folge atemlos mit beinah im Minutentakt gefährlichen Strafraumszenen auf beiden Seiten. Nutznießer einer neuerlichen Unordnung und Zweikampfallergie in der Auer Hintermannschaft nach einfachem Diagonalball war dann wiederum Dovedan, der Shuranovs Ablage aus Nahdistanz vollendete (22.). FCN-Keeper Christian Mathenia verhinderte dann die nächste prompte Antwort der Erzgebirge – Dimitrij Nazarov hatte aus 18 Metern mit links abgezogen (24.).

Nicolas Köhn wird vom Nürnberger Verteidiger Christopher Schindler gestört. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Zusehends beruhigte sich das zuvor noch hin und her wogende Geschehen mit Wiederanpfiff. Aue versuchte wiederholt, den zur zweiten Hälfte eingewechselten Zentrumsangreifer Babacar Gueye mit langen Bällen in Szene zu setzen – aber die Gäste stellten sich schnell darauf ein. Schreck (51.), Barylla (57.) und Nazarov (61.) näherten sich in der Folge mit Abschlüssen aus der zweiten Reihe an, ohne jedoch Mathenia in wirkliche Bedrängnis zu bringen.



Zwar rackerten die Auer unermüdlich, erarbeiteten sich weitere Torabschlüsse, blieben in ihren Mitteln aber limitiert. Nürnberg wiederum ließ es phasenweise mächtig schleifen, wurde bei Kontergelegenheiten nachlässig und hielt den FCE dadurch im Spiel – allerdings nur bis zur 81. Minute: dann initiierte Handwerker für Shuranov, dessen anschließenden Rückpass einmal mehr Dovedan zur Entscheidung in Männels Kasten unterbrachte (81.).