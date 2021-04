Martin Männel: "Wir wollten heute eigentlich die drei Punkte zu holen, um unsere Saisonziel von 40 Punkten zu erreichen. Wir hatten heute einen Gegner zu Gast, der eine brutale Qualität in der Offensive hat und sehr flexibel ist. Wir haben zu viele Fehler angeboten und in den Umschaltsituationen den Ball zu leicht hergeschenkt. So kam St. Pauli in seine Abläufe. Am Ende haben sie uns völlig zu Recht besiegt. Wir werden uns den Mund abputzen, das sauber analysieren und dann versuchen, im nächsten Spiel die 40 Punkte einzusammeln."