Die 6.828 Zuschauer, darunter 336 Gäste-Fans, sahen von Beginn an eine temporeiche und rassige Partie. Es ging ohne Anlaufphase direkt los. St. Pauli hatte mehr vom Spiel und spielte deutlich mehr Pässe, Aue war gefährlicher. Immer wieder suchte die Shpileuski-Elf den schnellen Weg nach vorne. Zweimal versuchte es der auffällige Dimitrij Nazarov mit Schüssen rund um den Strafraum, einmal ging die Kugel knapp links daneben (6.), einmal kam der Aserbaidschaner nicht an Keeper Nikola Vasilj vorbei (23.).

In den zweiten 45 Minuten agierten beide nun mit angezogener Handbremse. Die Defensivreihen ließen nun nicht mehr so viel zu. Zolinski knallte aus der Drehung drüber (51.), fünf Minuten später schob der freie Finn-Ole Becker die Kugel rechts daneben. Die beste Gelegenheit für Aue vergab ausgerechnet der ehemalige St. Paulianer Sören Gonther, der eine Hereingabe von Anthony Barylla am langen Pfosten freistehend über den Kasten verlängerte. Die Flanke war aber auch überraschend beim Verteidiger gelandet.

Gegen Ende musste Aue dem aufopferungsvollen Fight Tribut zollen. St. Pauli war da dem "Lucky Punch" näher. Lukas Daschner verzog (85.) und Daniek Kofi Kyereh scheiterte an Männel (90.+1). Am Ende ein Achtungserfolg für Aue gegen die Hamburger, die mit 24 Millionen Spieleretat 2019/2020 einen doppelt so hohen wie der FCE hatte. Für die Veilchen geht es jetzt in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt weiter.