Es schneite, auf die Spieler wartete ein schwer bespielbarer Boden. Die Düsseldorfer kamen insgesamt mit den Verhältnissen besser zurecht und zogen ihr Angriffsspiel auf. Bereits nach zwei Minuten rutschte Riese weg, Karaman hatte viel Platz und prüfte zum ersten Mal Männel im Auer Kasten. Zwei Minuten später waren aber auch die "Veilchen" zur Stelle und verbuchten ihre einzige echte gute Möglichkeit in der ersten Hälfte. Fandrich spielte einen Sahnepass in den Sechzehner. Krüger startete durch, scheiterte jedoch an Kastenmeier, der mutig herausstürzte und den Ball entschärft. Danach kam aber von den Hausherren zu wenig, die Pace gaben die Rheinländer vor.