Aue, mit einem 3-5-2-System, war zunächst sehr gut im Spiel. Düsseldorf, auf fünf Positonen verändert, hatte zunächst alle Hände voll zu tun. Ein wegen Sichtbehinderung von Torwart Martin Männel nicht gegebenes Tor von Ao Tanaka (24.) sorgte für Auftrieb bei den Gästen. Fünf Minuten später holte Felix Klaus einen Foulelfmeter heraus, weil er einen zu risikoreichen Abwehrversuch von Philipp Riese zum Fallen nutzte. Rouwen Hennings traf per Ship-Ball fast in die Mitte - Männel hätte fast noch gerettet (29.). Er ist ja ein Elfmeter-Töter. Danach war es bis zur Pause eine ausgeglichene Partie.

Frust beim FCE Bildrechte: imago images/Eibner

Aue startete spritzig in Hälfte zwei. Wie schon zu Spielbeginn ging es immer wieder schnell nach vorne. Was aber erneut fehlte, was die Torgefahr. Die strahlten nach dem Wechsel zunehmend die Gäste aus. das 0:2 lag mehrmals in der Luft. So zum Beispiel bei einem Konter über Khaled Narey (80.) oder einem Kopfball von Christoph Klarer (89.).