Fußball | 2. Bundesliga FC Erzgebirge Aue demontiert schwachen Hamburger SV

24. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue hat den Hamburger SV in seine Einzelteile zerlegt. Das Team von Dirk Schuster setzte sich am Samstag mit 3:0 (2:0) durch. Pascal Testroet und Jan Hochscheidt per Doppelpack sorgten für den ersten Aue-Sieg gegen den HSV und den ersten Dreier 2020. Damit haben die "Veilchen" vor dem Duell in Dresden 34 Punkte. Der HSV ist seit drei Spielen sieglos.

von Felix Thiel