Nach dem Seitenwechsel hatte dann zunächst der HSV die große Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Doch es kam anders: Jatta verlor den Ball im Mittelfeld, Clemens Fandrich wurde bedient, der schob den Ball in die lange Ecke zum 2:3 (50.). Aue war nun plötzlich voll drin in der Partie, spielte mutiger, intensiver. Und belohnte sich: Nach einem Freistoß wurde der Kopfball des eingewechselten Gaetan Bussmann zunächst abgewehrt, Florian Krüger nahm den Abstauber per Direktabnahme und setzte den Ball wunderschön in die lange Ecke - 3:3 (61.).

In der Folgezeit hatte Aue sogar mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden - etwa durch den ebenfalls eingewechselten Dmitri Nazarov. Am Ende blieb es nach einem fantastischen Fußballspiel beim 3:3.

Daniel Thioune (Hamburg): "Wir haben in den ersten 45 Minuten gut Gas gegeben, am Ende haben sich vielleicht die kräftezehrenden vergangenen Wochen etwas bemerkbar gemacht. Insgesamt waren es ein paar Fehler zu viel, daran müssen wir arbeiten."



Dirk Schuster (Aue): "Wir haben erst ab der 46. Minute an dem Spiel teilgenommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, den HSV zum Stehen zu kriegen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit ins Spiel reingebissen. Für mich ist das Glas eher halbvoll, weil wir eine überragende Moral gezeigt haben."