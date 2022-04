Der FC Erzgebirge Aue muss sich nun wohl endgültig mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga anfreunden. Am Samstag verloren die Veilchen das von Trainer Pavel Dotchev als "letzte Chance" bezeichnete Heimspiel gegen Hannover 96 mit 1:3 (0:2). Fünf Partien vor Saisonende beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz 16 satte neun Punkte. Der könnte sogar noch steigen, wenn der Liga-16. Dynamo Dresden am Sonntag in Sandhausen punktet.