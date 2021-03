Erzgebirge Aue hat in seinem 500. Zweitligaspiel eine Niederlage noch abgewendet. Gegen Hannover 96 kamen die Veilchen am Samstag (06.03.2021) nach 0:1-Rückstand noch zu einem 1:1-Remis. Die Tore in der Partie erzielten Philipp Ochs (24.) für Hannover und Pascal Testroet (64.) für Aue.