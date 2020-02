Florian KrüŸger bereitete das 1:2 vor. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Erzgebirger waren nun in der zweiten Hälfte gefordert, blieben aber insgesamt zu harmlos. So wirkte das 0:2 durch den Ex-Auer Emmanuel Iyoha nach Vorarbeit von Jae-Sung Lee schon wie eine Vorentscheidung (63.).



Durch das Traumtor des eingewechselten Dimitrij Nazarov, der eine Flanke von Florian Krüger direkt nahm, wurde es dann doch noch einmal spannend (70.). Und tatsächlich hätte der ebenfalls eingewechselte Christoph Daferner in der Nachspielzeit noch den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber den Ball nicht richtig (90.+4).