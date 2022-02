Katastrophen-Halbzeit mit Eigentor und Roter Karte

Trainer und Präsident hatten die Mannschaft auf Klassenkampf eingeschworen. Und das versuchte Erzgebirge Aue auch, kämpfte um jeden Ball. Doch die Schwächen im Spielaufbau waren unverkennbar. Holstein Kiel wirkte ballsicherer, ohne vor dem gegnerischen Tor große Gefahr zu erzeugen. Dann in der 18. Minute kam Aue zur großen Chance, als Simon Lorenz als letzter Mann den Ball verlor, Osei Osuwu aber freistehend an Keeper Thomas Dähne scheiterte. Das sollte sich rächen, denn im Gegenzug lag der Ball im Auer Tor. Finn Bartels spritzte in einen Schuss von Fabian Reese und lupfte die Kugel ins Netz. Aue schüttelte sich, versuchte es weiter, allerdings ohne Konzept. Und kassierte in der 38. Minute den nächsten Rückschlag. Julian Korb marschierte auf der rechten Seite, passte scharf in die Mitte, wo Sören Gonther vor seinem Keeper klären wollte, der Ball aber landete im eigenen Tor zum 0:2. Und es kam noch schlimmer. Soufiane Messeguem trat gegen Phil Neumann böse nach und sah kurz vor der Pause den Roten Karton.

Aue kommt zurückund verliert dennoch

Aue versucht es nach dem Wechsel mit zwei frischen Leuten, Antonio Jonjic und Ben Zolinski. Doch Kiel ließ überhaupt nichts anbrennen, Reese (50.) hätte aus 14 Metern sogar nachlegen können. Aue kämpfte, es gelang aber vor dem gegnerischen Tor einfach nichts. So mussten die Gäste nur das Nötigste machen, verpasste aber, den dritten Treffer nachzulegen. Und Aue kam wie aus dem Nichts in der 80. Minute zum Anschluss. Clemens Fandrich verlängerte eine Rechtsflanke mit dem Kopf, Nikola Trujic vollendete aus sechs Metern ins linke Eck. Plötzlich waren Aue und die Kulisse da und Jan Hochscheidt sorgte kurz nach seiner Einwechslung für ein Tollhaus. Aus 13 Metern versenkte er mit dem ersten Ballkontakt das Leder im rechten unteren Eck. Doch in der 90. Minute dann der K.o.-Schlag: Kwasi Wriedt traf aus Nahdistanz und zerstörte alle Auer Hoffnungen.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Rapp (Trainer Holstein Kiel): Stimme folgt

Fin Bartels (Holstein Kiel): "Du darfst hier bei 2:0 und Überzahl das Spiel nicht aus der Hand geben. Da haben wir Glück, dass wir das am Ende noch ziehen. Wir müssen das dritte Tor machen. Am Ende egal, wir haben das Ding gewonnen. Trotzdem müssen wir das analysieren."

Marc Hensel (Trainer Erzgebirge Aue): "Wir können mit den Zuschauern alles möglich machen. So ein unglückliches Spiel habe ich noch nicht erlebt. Wir müssen das 1:0 machen und kriegen das Gegentor im Gegenzug. Dann kommt die Mannschaft toll zurück, dann kriegen wir so eine Möhre. Ich kann niemand einen Vorwurf machen, wir haben toll gekämpft. Wir haben umgestellt, kommen zurück und kriegen so einen Genickschlag. Heute kam alles zusammen. Es ist bitter. Wir kriegen zwei klare Fouls gegen uns vor dem 2:3 nicht gepfiffen. Und kriegen vorn einen Elfmeter verwehrt. Da bin ich gern wieder die Heulsuse. Wir haben weiter eine Chance, müssen uns in einen Lauf spielen."