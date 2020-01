Nach dem Wechsel wurde die Partie zunächst noch einseitiger, was den Ballbesitz anging. Aue verteidigte und bemühte sich kaum, strukturierte eigene Angriffe zu starten. Bielefeld selbst kam aber nur zu halbgaren Chancen. Erst in der immer hektischer werdenden Schlussphase kann auch mal Aue, Nazarov scheiterte mit einem Schlenzer an Ortega.