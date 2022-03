Auch die zweite Halbzeit war eine weitgehend einseitige Angelegenheit – nur dass nun Regensburg das Spiel und Druck machte, während Aue fast gar nichts mehr gelang. Angriffswelle für Angriffswelle rollte in Richtung Klewin, der bei Carlo Boukhalfas Schuss eine Glanzparade zeigte (56.) und auch danach zum „Man oft he Match“ avancierte. Entlastungsangriffe gelangen Aue nur noch ganz selten, und die endeten meist mit überhasteten, ungefährlichen Schüssen. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Jan Hochscheidt mit einem Lupfer immerhin den Pfosten, aber danach war Schluss, und es durfte erleichtert gefeiert werden.

Mersad Selimbegovic (Regensburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit zu kompliziert gespielt. In der zweiten Halbzeit spielten wir auf ein Tor, haben uns aber leider nicht für den Aufwand belohnt. Jetzt müssen wir schleunigst punkten."

Pavel Dotchev (Aue): "Das war ein undankbares Spiel für uns, weil Regensburg kompakter stand. In Paderborn war es für uns leichter, weil wir viel Raum hatten. Heute mussten wir das Spiel machen. Das war schwierig, ohne die Verteidigung zu vernachlässigen. Aber die Jungs haben das super gemacht. In der zweiten Halbzeit war es logisch, dass wir immer mehr unter Druck kommen. Zum einen weil Regensburg nichts zu verlieren hatte, zum anderen weil wir in den letzten Minuten so viele negative Erlebnisse hatten. Die Mannschaft hat nicht das Selbstvertrauen, komplett 90 Minuten dominant zu spielen. Für meine Mannschaft ist das jetzt eine tolle Sache, denn die haben das vermisst."