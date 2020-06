Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue auf der Ziellinie zum Klassenerhalt

Hauptinhalt

30. Spieltag

Erleichterung im Erzgebirge: Aue hat den wohl entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Dirk Schuster setzte sich am Sonntag (07.06.2020) in einer intensiven Partie gegen den abstiegsbedrohten Karlsruher SC mit 1:0 durch. Florian Krüger erzielte früh den Treffer des Tages (9.). Ein KSC-Abseitstor von Marco Djuricin und eine starke Parade von Aue-Torwart Martin Männel in der Schlussphase - es blieb bis zum Abpfiff spannend!