In Regensburg ließen die Veilchen in fünf Zweitligaspielen noch nie etwas anbrennen. Aber diesmal lag Aue bereits nach fünf Minuten und einer Tiefschlafeinlage zurück. Andreas Albers hebelte mit einem Pass die komplette Abwehr aus, Jann George lupfte den Ball über den herauslaufenden Martin Männel in die Maschen. Aue kam schwer rein, hätte aber in der elften Minute ausgleichen können, als Dimitrij Nazarov den Ball aber nach einer Ablage von Pascal Testroet nicht richtig drücken konnte. In der Folge ließ sich die Defensive der Gäste immer wieder leicht überspielen, zum Glück nutzte der Jahn seine Räume und Möglichkeiten nicht konsequent. Aue kam kurz vor der Pause dann zur großen Ausgleichschance, allerdings eher zufällig. Nach einem Querschläger von Testroet hatte John-Patrick Strauß freie Schussbahn, zielte aber knapp neben den linken Pfosten.

Aues Abwehr im Tiefschlaf - Regensburgs Jann George trifft zum 1:0. Bildrechte: Picture Point