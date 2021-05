Das Spektakel in Aue begann bereits nach 35 Sekunden: Dimitrij Nazarov versenkte den Ball nach einer Flanke von der rechten Seite mit links unhaltbar ins lange Eck. Keine drei Minuten später jubelte Aue erneut und wieder traf Nazarov. Diesmal hatte er beim quer gelegten Ball von Florian Krüger sogar noch Zeit, den Ball anzunehmen und aus fünf Metern ins Tor zu schießen. Es war der schnellste Doppelpack in der Auer-Vereinsgeschichte und die 2:0-Führung.

Einige Auer wähnten sich da wohl schon im sicheren Hafen und erreichten in der Folgezeit nie die Wettkampfhärte, die es braucht. So drehte der Bundesliga-Absteiger den Spieß um. In der zehnten Minuten setzte sich Führich auf der rechten Seite durch, legte zurück auf Sbreny, der mühelos zum 15. Mal in dieser Saison traf. Die Ostwestfalen wollten mehr, erhöhten die Schlagzahl, Aue beschränkte sich auf Konter. Das können die Veilchen so gut wie keine andere Zweitliga-Mannschaft. Und tatsächlich lag der Ball wieder im Tor, doch der Lupfer von Pascal Testroet zählte nicht, weil der Auer Angreifer beim Pass von Zolinski knapp im Abseits stand.