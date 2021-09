Aues Präsident Helge Leonhardt (li.) und Aliaksei Shpileuski (Archivbild) Bildrechte: imago images/Eibner

Aue-Boss Helge Leonhardt hatte vor dem Spiel keinen Sieg, aber einen beherzten Auftritt gefordert. Von dem waren die Veilchen, die nach der vierten Niederlage in Folge weiter Schlusslicht bleiben, weit enfernt. Schon in der Pressekonferenz nach dem Spiel zog der Verein Konsequenzen und beurlaubte den 37-Jährigen. Leonhardt sagte: "Das Projekt ist gescheitert, was ich persönlich sehr bedauere". Er habe sich mit Shpileuski ausgesprochen, und man sei zur Meinung gekommen, "dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht". Er habe selbst "an das Projekt geglaubt, aber so ist es nicht umsetzbar." Beide hätten das Gefühl gehabt, dass es "zum jetzigen Zeitpunkt nichts bringt". Weitere Aussagen wollte der angeschlagen wirkende Leonhardt nach der Pressekonferenz nicht mehr treffen.