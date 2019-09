Kurz vor der Pause traf Pascal Testroet. In seiner Jubiläumswoche: Erst die Geburt seiner Tochter, dann sein Geburtstag und nun seine ersten beiden Saisontore. Bildrechte: Picture Point/Roger Petzsche

In der Folge fand Erzgebirge Aue besser ins Spiel. Ein Elfmeter brachte den Ausgleich. Nachdem Linus Wahlqvist Aues Jan Hochscheidt im Strafraum foulte, verwandelte Dimitri Nazarov den fälligen Elfmeter sicher per Flachschuss in die rechte Ecke zum 1:1-Ausgleich (28.). Nachdem sich die Partie danach etwas beruhigte, sorgte Nazarov eiskalt für das 2:1. Ein Abwehrversuch von Dresdens Florian Ballas landete direkt vor den Füßen von Nazarov, der den Ball aus 17 Metern zum 2:1 ins rechte untere Eck zirkelte (41.). Fast mit dem Pausenpfiff legte Pascal Testroet per Kopf nach einer Ecke das 3:1 nach. Für ihn war es sein erstes Saisontor - ausgerechnet gegen Ex-Verein Dynamo. Für Testroet das glorreiche Ende einer ereignisreichen Woche nach der Geburt seiner Tochter sowie seinem 29. Geburtstag unter der Woche.