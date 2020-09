Zum Auftakt des 2. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Erzgebirge Aue ein glückliches 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth geholt. Vor allem nach der Pause rannten die Sachsen fast nur hinterher und konnten sich beim Gegner bedanken, dass er auch in der Schlussphase zwei dicke Fahrkarten schoss. Nach dem 3:0 in Würzburg konnte der FCE den Saisonstart zwar nicht veredeln kann mit dem vier Punkten aber dennoch zufrieden sein - zumal die Schuster-Elf zumindest bis Samstag Tabellenführer bleibt.