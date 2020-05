Dabei lief es quasi von Beginn an optimal für die Gastgeber. Spielmacher Dimitri Nazarov verwandelte nach nur fünf Minuten vom Elfmeterpunkt sicher. Den Strafstoß hatte der pfeilschnelle Florian Krüger herausgeholt. Nach einem Antritt war ihm Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier in die Hacken getreten. Elfmeter war okay, die Rote Karte, die Diekmeier sah, vielleicht eine Spur zu hart.