Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue beendet Sieglos-Serie dank Testroet

8. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue kann also noch gewinnen. Beim souveränen 3:0 (1:0)-Erfolg der Veilchen gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag (22.11.) erwies sich vor allem Jubilar Pascal Testroet in Torlaune.