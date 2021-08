Die Gäste aus Sandhausen legten los wie die Feuerwehr und waren bereits in der fünften Minute ganz nah am ersten Saisontor. Aber Alexander Esswein zielt zu genau, traf aus zwölf Metern nur den linken Pfosten. Aue brauchte 20 Minuten, kam nicht so richtig in die Partie. Dann sorgte John-Patrick Strauß mit einem stammen Schuss aus 24 Metern für einen Weckruf. Die Veilchen hielten das Spiel noch offen. Und hatten in der 31. Minute erneut Glück, als Marcel Ritzmaier nach einem starken Angriff über links den Ball an die Querlatte hämmerte. Doch fast hätten die Gastgeber, die sich in der Offensive schwertaten, doch noch vor der Pause getroffen. Als Bashkim Ajdini in der 39. Minute den Ball lässig mit der Brust zu seinem Schlussmann spielen wollte, spritzte Omar Sijaric dazwischen, scheiterte aber am Fuß von Keeper Patrick Drewes.

Chima Okoroji zieht ab. Bildrechte: Picture Point