Aue kommt nicht richtig rein

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg merkte man den Veilchen eine gewisse Verunsicherung an. Während die Gäste aus Sandhausen die Spielkontrolle an sich rissen, stand Aue hinten oft zu weit weg vom Mann. Und Keeper Martin Männel leistete sich in der dritten Minute einen Abspiel-Bock, Julius Biada verzog zum Glück aus 18 Metern. Aue wurde immer dann gefährlich, wenn der Ball mal schnell und vor allem genau gespielt wurde.



So musste der Sandhäuser Keeper Stefanos Kapino nach schnellem Pass von Pascal Testroet in der 31. Minute gegen John-Patrick Strauß Kopf und Kragen riskieren, beim Flachschuss von Steve Breitkreuz kurz vor der Pause fehlten nur Zentimeter. Auch der Navarov-Freistoß in der 44. Minute lag nicht schlecht. Dazwischen aber ließ das Schuster-Team den Gästen viel Platz zum Kombinieren, was die Sandhäuser auch sehenswert machten. Doch zum Glück fehlt dem Kleppinger-Team ein echter Vollstrecker, Behrens fehlte wegen einer Gelbsperre. So verpufften die meisten Aktionen oder der Ball landete knapp neben dem Auer Tor. Florian Krüger versucht sich durchzusetzen. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Aue stellt um und trifft

In der Pause stellt Aues Trainer taktisch um, ließ Krüger neben Testroet stürmen. Und das zahlte sich in der 54. Minute bereits aus. Nach einem geblockten Schuss landete der Ball bei Florian Ballas, der mit einer scharfen Eingabe Florian Krüger bediente, der aus vier Metern einnetzte. Damit war Sandhausen der zahn gezogen. Und Testroet machte in der 69. Minute den Deckel drauf. Nach einem Abschlag von Männel verlängerte Nazarov per Kopf und der Stürmer des FCE netzte aus 13 Metern flach im rechten Eck ein. Krüger hätte Sekunden später freistehend sogar nachlegen können. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Kleppinger (Sandhausen): "Wir haben in der ersten Hälfte ein gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten genügend Abschlüsse, waren dabei aber zu unkonzentriert. Da müssen wir das Tor mehr wollen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Leistung nicht mehr so auf den Platz bekommen. Nach dem 0:1 spielten wir zu umständlich, hatten auch kaum noch Abschlüsse. Glückwunsch an den FC Erzgebirge Aue. Wir müssen nun schauen, dass wir wieder zu Hause punkten. Wir müssen gegen Würzburg unbedingt gewinnen."



Dirk Schuster (Aue): "In der ersten Halbzeit hatten wir nicht so richtig den Zugriff. Wir wussten, dass es ein kampfbetontes Spiel wird. Wir haben es nicht richtig gut verteidigt und in der Vorwärtsbewegung Fehler gemacht. Wir mussten uns was einfallen lassen, haben auf eine Dreierkette und zwei Stürmer umgestellt. Das hat uns sehr gut getan, wir hatten mehr Zugriff. Wir haben dem Gegner kaum noch Chancen genehmigt. Wir haben mutig und sauber hinten raus gespielt und konnten das Spiel sicherer nach vorn tragen. Und haben die zwei Tore geschossen. Es war aber ein brutales, hartes Stück Arbeit. Ich freue mich, dass wir dieses enge Spiel ziehen konnten, weil Sandhausen in der ersten Halbzeit einige Chancen liegengelassen hat."