Nach der Pause traf Bremen schnell zur Führung. Nach einem Doppelpass auf der rechten Seite bediente der gebürtige Leipziger Leonardo Bittencourt Marco Friedl, der aus Nahdistanz einschob. "Das war der Dosenöffner", freute sich Bittencourt, der Mitleid mit Aue hatte: "Der Abstieg für Aue tut mir weh. Als ich 2011 hier war, sah alles noch anders was. Wahnsinn, was aus diesem Verein geworden."

Aue muss sich in der 3. Liga neu sammeln, zeigte gegen Bremen aber über weite Strecken, wie es gehen kann und blieb das gesamte Spiel über leidenschaftlich. Der Zusammenprall zwischen Carlson und Owusu stand symbolisch für den Einsatz und das Pech was Aue begleitet. Dass es in der Nachspielzeit so deutlich wurde, war am Ende ärgerlich, mehr aber auch nicht. Werder-Stürmer Füllkrug ehrlich: "Es war schwerer als es das Ergebnis aussagt."