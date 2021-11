Beide Teams wollten vor 21.750 Zuschauer im ausverkauften Ostsee-Stadion von Beginn an Zug zum Tor entwickeln. Rostock war zunächst gefährlich: Nach einer Ecke an den kurzen Pfosten köpfte Hanno Behrens an den Außenpfosten (6.).

Dann stand Dimitrij Nazarov im Blickpunkt: Erst bekam der Offensivmann, der in der Woche angeschlagen war, keinen Freistoß nach einem harten Einsteigen von Damian Roßbach - und sah dann auch noch Gelb wegen zu frühen Betretens des Rasens sah. Bevor die Laune des Aserbaidschaners noch schlechter wurde, spielte er einen Traumpass auf Nicolas Kühn. Und der Außenbahnakteur ließ sich nicht aufhalten und überwand Hansa-Keeper Markus Kolke, indem er die Kugel an den rechten Innenpfosten bugsierte (19.).

Rostock brauchte, um den Rückstand zu verarbeiten. Eine kurze Drangphase führte dann aber schon zum Ausgleich: Erst konnte Aue-Schlussmann Männel einen Kopfball von Verteidiger Thomas Meißner noch glänzend abwehren (36.). Dann war er aber machtlos: Allerdings durfte Torjäger John Verhoek per Elfmeter abschließen (37.) - zuvor war Schumacher gegen Strauß zu Fall gekommen - das hätte man auch gut und gerne weiterlaufen lassen können. Zwei Minuten später hatte Aue dann Glück, als Schumacher sogar zum vermeintlichen 2:1 traf, aber der Kopf des Rostockers befand sich nach Videoeinschätzung in Köln im Abseits.

Nach der Pause wurde es noch intensiver. Rostock hatte mehr vom Spiel, aber das Hensel-Team ließ bis in die Schlussphase nicht viel zu. Die Einwechslung von Hensel-Kumpel Jan Hochscheidt sollte sich schnell auszahlen, denn eine feine Weiterleitung brachte Antonio Jonjic in Position, und der Angreifer schob den Ball unter Kolke hindurch ins lange Eck (67.). Hansa arbeitete am Ausgleich, aber spielerische Akzente konnten die Gastgeber kaum setzen. In der Schlussphase stürmte sogar Kolke mit, doch Aue vergab dabei gleich zwei riesige Konterchancen. Bestraft wurde das aber nicht mehr. Auch weil der Ex-Auer Ridge Munsy nach Zuspiel von Streli Mamba in Rücklage geriet und aus zwölf Metern drüber zog (86.).