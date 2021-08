Beide Teams gingen mit derselben Startelf ins Spiel wie in den letzten Spielen und vor allem Dynamo erwischte einen Start nach Maß. Es dauerte gerade einmal 35 Sekunden, da zappelte der Ball schon im Hansa-Tor. Ransford Königsdörffer hatte von rechts abgezogen und Hansa-Torwart Markus Kolke zu einer Abwehraktion gezwungen. Der Ball sprang dann allerdings zu Heinz Mörschel zurück, der ihn dann im Nachsetzen mit dem Körper im Hansa-Tor unterbringen konnte. Nicht nur durch das frühe Tor war schon früh ordentlich Feuer im Spiel. Nach ruppigen Zweikämpfen mussten beide Teams je einmal verletzungsbedingt wechseln. Für Hansa musste Galogero Rizzuto mit einer lädierten Nase raus, auf Dresdner Seite zwangen Knieprobleme Tim Knipping zum Gang in die Kabine. Mit fortschreitender Spieldauer kam Rostock besser ins Spiel und erarbeitete sich gute Chancen. Schon Kevin Schumacher hätte das 1:1 machen können (27.), aber das erledigte dann erst Streli Mamba nach einer schönen Kopfball-Verlängerung von John Verhoek (43.). Mit 1:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatte Kevin Schumacher zwei dicke Chancen, um den FC Hansa in Führung zu bringen, ein Tor gelang ihm aber nicht. Dynamo machte es besser und ging durch den eingewechselten Panagiotis Vlachodimos in Führung und konnte durch Julias Kades Treffer für Ruhe sorgen (63./70.). Hans gelang es nicht mehr, sich noch einmal in Spiel zurückzukämpfen. Insgesamt geht der Sieg der SG Dynamo in Ordnung. In der Tabelle bedeutet der Erfolg nun Platz zwei für die Sachsen. Rostock ist Zehnter.