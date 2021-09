Die zweite Halbzeit begann wie die erste, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Diesmal machten die Dresdner ordentlich Druck, hatten durch den eingewechselten Vlachodimos schnell eine erste gute Chance und machten kurz darauf den fälligen Ausgleich: Chris Löwe schob den Ball aus 17 m präzise ins rechte Eck (51.). Nach zehn wirklich überzeugenden Minuten baute Dynamo aber sichtlich ab, ließ den Gastgebern immer mehr Raum. In der Schlussphase geriet Dynamo mehrfach ins Schwimmen, Kevin Broll verhinderte dabei ein Eigentor von Christoph Daferner (80.). In der Schlussminute fiel dann doch das Gegentor: Nachdem Schimmer an den Pfosten geköpft hatte, staubte Leipertz zum Heidenheimer 2:1 ab.