Eine Halbzeit zum vergessen

Die Reservespieler hatten noch nicht ganz auf der Bank Platz genommen, als es bereits das erste Mal im SGD-Tor klingelte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde der Ball auf Nico Antonitsch verlängert, der im Fünfer nur noch zum 1:0 (1.) einschieben brauchte. Dynamo wurde von dem Bltzschlag regelrecht überrannt und fand gar nicht erst in die Partie. So dauerte es nur eine knappe Viertelstunde, bis Ingolstadt nachlegte. Nach einer schönen Kombination konnte Gaus von links unbeschwert Stefan Kutschke am langen Pfosten bedienen. Ingolstadts bester Mann aus der ersten Hälfte köpfte aus kurzer Distanz Dynamos Kevin Ehlers an, der den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 2:0 abfälschte.

Nico Antonitsch freut sich mit seinen Teamkollegen nach dem Treffer in der ersten Minute. Bildrechte: imago images/Picture Point

Auch in der Folge blieben die Schanzer am Drücker und ließen Dynamo gar nicht erst in ihre Hälfte. Das Team von Alexander Schmidt fand vorne wie hinten keine Mittel gegen die hervorragend eingestellten Gastgeber und hatte Glück, dass Beister kurz vor der Pause nicht noch auf 3:0 erhöhte.

Dynamo ohne Durchschlagskraft

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Dynamo agierte zwar bemühter im Spiel nach vorne, konnte aber nie wirklich Gefahr erzeugen. Luca Herrmann hatte in der 73. Minute die einzige echte Chance für die Sachsen, scheiterte aber an Keeper Buntic.

In der 86. Minute machten die Schanzer dann endgültig den Deckel drauf. Der eingewechselte Bilbija traf nach einer Ecke zum 3:0-Endstand und bescherte dem FCI den ersten Heimsieg der Saison. Dresden geht hingegen mit einem schlechten Gefühl in die kurze Winterpause und verpasst die Chance, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen. Weiter geht es am 14. Januar beim Heimspiel gegen den Hamburger SV.

Das sagten die Trainer