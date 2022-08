Dirk Schuster (Kaiserslautern): "Es war ein wildes Spiel. Ich glaube, wir haben hier wieder ein Spektakel gesehen. Ohne Aufregung geht es bei uns scheinbar nicht. Das war ja auch in den letzten Spielen schon so. Wir haben in der ersten Hälfte es nicht geschafft, die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Das Spiel ging zwar gut los, dann sind wir aber in Schemata verfallen und geraten 1:3 n Rückstand. Das war von draußen eher anzusehen, wie Tinitus im Auge. Durch das 2:3 haben wir uns wieder alle Türen offengehalten. In der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht, aber ein Sieg wäre ehrlicherweise heute alles andere als verdient gewesen."