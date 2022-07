Der 1. FC Magdeburg ist mit einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet. Der Aufsteiger verlor am Samstagabend in der heimischen MDCC-Arena mit 1:2 (0:2) gegen den Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf. Rouwen Hennings per Handelfmeter (44.) und Felix Klaus (46.) sorgten für die Führung der Gäste. Den Anschlusstreffer bescherte den 22.288 frenetischen FCM-Fans Connor Krempicki (50.).