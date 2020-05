Im zweiten Durchgang stand weiterhin Grill im Blickpunkt. Als er nach einem Schuss den Ball klatschen lassen musste, wollte Chahed abstauben, doch Dominik Schad klärte den Ball (wohl) auf der Linie. Das Unparteiischengespann um Bundesliga-Schiri Manuel Gräfe entschied nicht auf Tor. Die TV-Bilder konnten die Situation nicht auflösen, einen Video-Assistenten gibt es in der 3. Liga nicht. Der FCM war zwar nicht mehr so bestimmend, bekam aber einen Strafstoß. Den parierte Grill gegen Gjasula (69.). Danach baute der FCM spürbar ab, viele Wechsel zerstörten den Spielfluss und es gab kaum noch zu Möglichkeiten. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit klärte dann Timo Perthel mit dem Kopf für seinen bereits geschlagenen Schlussmann. So blieb es auch bis in die siebte Minute der Nachspielzeit noch spannend.