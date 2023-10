Die Gastgeber kamen ordentlich in die Partie und durch Ahmet Arslan (3.) und Jason Ceka (6.) zu ersten Abschlüssen. Doch dann gerieten sie durch einen Sonntagsschuss in Rückstand: Daniel Heber unterlief ein Fehlpass im Aufbauspiel, Fabian Schleusener zog aus 40 Metern einfach mal ab - und weil Torwart Dominik Reimann weit vor dem eigenen Gehäuse stand, konnte er dem Ball nur hinterherschauen. Das 0:1 (11.) war aus KSC-Sicht ein Tor für den Jahresrückblick.

Die Magdeburger waren sofort um eine Reaktion bemüht: Amara Condé köpfte einen Freistoß über das Tor (13.), Luca Schuler scheiterte aus Nahdistanz an KSC-Torwart Patrick Drewes (19.). Jedoch taten sich die Gastgeber immer schwerer und bissen sich an stabilen Karlsruhern die Zähne aus. Sie hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch kamen bis zur Pause nur noch zu Halbchancen. Auf der anderen Seite hätte Schleusener die Führung sogar ausbauen können, doch scheiterte aus Nahdistanz an Reimann (40.).

Erst in der Schlussphase erhöhten die Gastgeber den Druck, versuchten noch einmal alles. Vor allem Ito sorgte für viel Wirbel und traf selbst nach Doppelpass mit Silas Gnaka den Pfosten (80.). Dann war es Castaignos, der nach einem Lupfer in den Strafraum vor Drewes an den Ball kam, jedoch die Kugel am Tor vorbei spitzelte (82.). Die bis dato disziplinierten Karlsruher wankten nun - doch brachten das Remis über die Zeit.