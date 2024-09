Magdeburger Traumstart durch Amaechi

Während Eichner beim KSC zum sechsten Mal in Folge auf die identische Startelf mit Sechs-Tore-Mann Budu Zivzivadze im Angriff vertraute, nahm Titz im Vergleich zum jüngsten Sieg in Köln zwei Änderungen vor: Marcus Mathisen und Abu-Bekir El-Zein begannen für Andi Hoti und Connor Krempicki (beide Bank).

Magdeburgs Trainer sah zunächst einen Traumstart seines Teams. Der FCM setzte den Gegner ab der ersten Minute mit hohem Gegenpressing unter Druck und belohnte sich mit der frühen Führung: Nach einem Einwurf verdaddelte Marcel Beifus den Ball im eigenen Sechzehner, Amaechi luchste ihm die Kugel ab und schob gegen seinen Ex-Club ohne Mühe zur Führung ein (5.). Nur drei Minuten später hatten die Magdeburger Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, Daniel Heber traf nach einem Freistoß von Baris Atik per Kopf aber nur die Latte. Der KSC tat sich dagegen schwer, offensiv in Erscheinung zu treten. Magdeburg verdichtete die Räume am eigenen Sechzehner gut und suchte seinerseits nach Balleroberungen mit Pässen in die Tiefe den direkten Weg nach vorne. Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Gora

KSC brutal effizient

Eine umso überraschendere Wendung nahm die Partie nach 24 Minuten. Zunächst veredelte Jensen Lasse Günthers überlegten Rückpass an der Grundlinie mit seiner flachen Abnahme zum Ausgleich, nur sechs Minuten später schlenzte Wanitzek den Ball am linken Sechzehner perfekt in den Winkel und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Magdeburg war in puncto Ballbesitz bis zur Pause zwar weiter spielbestimmend, schaffte es jedoch nicht mehr, in klare Abschlussaktionen zu kommen. Stattdessen hatte Zivzivadze das dritte Tor auf dem Fuß, traf den Ball bei seiner Direktabnahme aber nicht richtig (45.+1).

Titz reagierte nach der Achterbahnfahrt der Gefühle zur zweiten Halbzeit mit einem Dreifachwechsel und nahm unter anderem Atik vom Feld. Die erste gute Gelegenheit hatte allerdings der KSC, Reimann war bei Sebastian Jungs Distanzschuss aber auf dem Posten (47.). Magdeburg war zwar weiter bemüht, fand nun allerdings kaum mehr ein Durchkommen in der kompakten Karlsruher Defensive. Auch El Hankouris Schuss aus der zweiten Reihe strahlte nicht wirklich Gefahr aus (54.). Weil der KSC sich in die eigene Hälfte zurückzog und auf Konter lauerte, blieben klare Torchancen zunächst Mangelware.

Titz' Joker stechen erneut

MIt Beginn der Schlussphase wurden die Gäste schließlich wieder aktiver. Hugonet konnte eine scharfe Burnic-Hereingabe gerade noch zur Ecke klären, ehe Magdeburg auf der Gegenseite in Person von Martijn Kaars zweimal die Chance zum Ausgleich liegenließ. Zunächst scheiterte der Niederländer im Eins-gegen-Eins an KSC-Keeper Max Weiß, kurz darauf traf er nach Vorarbeit des eingewechselten Tatsuya Ito nur den Pfosten (76.). Magdeburg hatte nun aber Oberwasser und kam vor allem über den emsigen Ito immer wieder zu Aktionen. Der Japaner war es schließlich auch, der dem ebenfalls eingewechselten Philipp Hercher den Ball perfekt auf den Kopf servierte, von wo die Kugel im langen Eck zum verdienten Ausgleich einschlug (78.). Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Ito trifft die Latte

Der FCM war nun drauf und dran, das Spiel zu drehen. Mit Livan Burcu trat erneut ein Joker frei vor Weiß in Aktion, allerdings parierte der KSC-Keeper abermals stark (80.). In der Nachspielzeit war Weiß bei Itos Heber dann geschlagen, das Stadion hielt buchstäblich den Atem an, doch die Latte verhinderte den möglichen Siegtreffer und besiegelte das Remis in einem insgesamt packenden Topspiel.