Magdeburgs Trainer Christian Titz wechselte gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern auf einer Position: Für den verletzten Jamie Lawrence (Außenbandriss) rückte Daniel Elfadli in die Startformation. Außerdem kehrte Cristiano Piccini nach seinem Zehenbruch in den Kader zurück, saß zunächst auf der Ersatzbank. Angreifer Kai Brünker fehlte, nachdem sein seit Weihnachten vermisster Vater tot aufgefunden worden war.

Von Beginn an entwickelte sich vor 20.325 Zuschauern ein interessantes Fußballspiel, in dem beide Mannschaften mutig agierten und mit spielerischen Lösungen den Weg nach vorn suchten. Großchancen ergaben sich zunächst aber nicht, stattdessen Abschlüsse aus der Distanz: Julian Justvans Schuss ging über das Tor (11.), Moritz Kwartengs Versuch landete in den Armen von Jannik Huth im Paderborner Tor (14.).