Fußball | 2. Bundesliga "Tanker" Castaignos rettet FCM einen Punkt gegen Paderborn

7. Spieltag

Lange sah es für den 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn nach der zweiten Niederlage in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Dann kam ein Joker und traf nach einer tollen Einzelleistung. So konnte der FCM einen neuen Rekord aufstellen.