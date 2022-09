Befreiungsschlag für den 1. FC Magdeburg. Der Aufsteiger hat am Sonntag das Kellerduell der zweiten Bundesliga gegen Greuther Fürth 2:1 (1:1) gewonnen. Den entscheidenden und erlösenden Siegtreffer erzielte Moritz-Broni Kwarteng (86.) dabei erst in der Schlussphase. Mit dem ersten Heimsieg und zweiten Saisonsieg klettert der FCM in der Tabelle auf Rang 15. Fürth bleibt als einziges Zweitliga-Team weiter ohne Sieg und rutscht auf den letzten Tabellenplatz ab.