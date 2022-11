Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, in der es keine Verschnaufpausen gab. Es ging mit viel Tempo zur Sache. Nach anfänglichen Feldvorteilen für die Darmstädter wurde Magdeburg immer ebenbürtiger. Die erste Großchance verbuchten die Gäste in der 10. Minute, als der Ex-Hallenser Braydon Manu einen Steckpass in den Strafraum spielte und Philip Tietz den Ball knapp am linken Pfosten vorbeischoss. Der FCM hatte nur Sekunden später ebenfalls einen Hochkaräter durch Connor Krempicki, der völlig freistehend aus zentraler Position abzog, die Kugel aber nicht richtig erwischte (13.). In der 18. Minute hatte der Magdeburger die nächste Gelegenheit mit einem 18-Meter-Schuss, doch dieser war zu zentral und Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen konnte das Spielgerät ohne Probleme aufnehmen. In der Folge ging es rauf und runter. Nach der ersten Ecke der Lilien lag der Ball in der 33. Minute im FCM-Tor, doch Patric Pfeiffer, der aus Nahdistanz eingeköpft hatte, stand zuvor im Abseits, was nochmals via VAR überprüft wurde. So blieb es beim 0:0-Pausenstand.