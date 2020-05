Erzgebirge Aue ist auch das zweite Spiel nach der Corona-Pandemie-bedingten Pause in der 2. Bundesliga ungeschlagen geblieben. Die "Veilchen" kamen am Freitagabend (22.05.2020) in Nürnberg zu einem 1:1 (0:0). In der Vorwoche hatte der FCE gegen Sandhausen 3:1 besiegt. Durch den Punktgewinn beim FCN haben die Auer nun 38 Zähler und sind nur noch zwei Punkte vom Saisonziel und der 40-Punkte-Nicht-Abstiegs-Marke entfernt. Nürnberg bleibt als Tabellen-14. mit 30 Punkten dagegen in Abstiegsgefahr.