Die Gäste aus dem Erzgebirge starteten furios in die Partie vor natürlich leeren Rängen und hatten bereits nach wenigen Sekunden eine große Möglichkeit: Pascal Testroet bediente Florian Krüger, Christian Mathenia im Nürnberger Tor parierte aus kürzester Distanz. Der "Club" stellte sich dann besser auf die Angriffsbemühungen der Gäste ein, doch die "Veilchen" vergaben nach einem Konter eine weitere Chance: Testroet auf Rizzuto, wieder war Mathenia zur Stelle.

Nach einer halben Stunde kam Nürnberg dann besser in die Partie. Robin Hack traf zunächst nach einem Solo von der linken Seite den Außenpfosten (30.), wenige Minuten später wurde er von Manuel Schäffler bedient und erzielte das 1:0 (36.). Aue war nun etwas von der Rolle, Nürnberg setzte nach und hätte durch Schäffler sogar erhöhen können (42.).

Eine wunderschöne Direktabnahme von Clemens Fandrich, die Mathenia aus der Ecke fischte (73.), läutete dann aber eine spannende Schlussphase ein, in der Aue noch einmal alles nach vorn warf. Doch die "Veilchen" brachten den Ball nicht im Tor unter - weder Testroet per Fallrückzieher (75.) noch der eingewechselte Nazarov per Freistoß (90.) waren erfolgreich. Auf der anderen Seite hatte Hack zuvor die Vorentscheidung verpasst (75.).