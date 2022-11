Dem FCN selbst schien offensiv nichts so wirklich zu gelingen und so zogen sich die Franken nach einigen gefährlichen Magdeburger Kontern von Kwarteng (7./10.) und Atik (12.) immer tiefer in die eigene Hälfte zurück. Dass die Partie trotz der Vielzahl an Chancen mit einem 0:0 in die Pause ging, lag vor allem an der fehlenden Ruhe der zuletzt so ideenlosen Magdeburger Angriffsreihe. Größter Aufreger der ersten Halbzeit war ein nach VAR-Einsatz nicht gegebener Elfmeter für Castro, der in der 17. Minute unsanft aber wohl fair von Elfadli vom Ball getrennt wurde.

Schiedsrichter Nicolas Winter überprüft minutenlang den Zweikampf von Elfadli (1. FC Magdeburg) gegen Castro (1. FC Nürnberg). Für einen Elfmeter reicht ihm die Szene am Ende nicht. Bildrechte: IMAGO/HMB-Media