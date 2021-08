Der FC Erzgebirge Aue hat die kleine Überraschung beim großen Favoriten FC Schalke 04 geschafft. Die Mannschaft von Trainer Coach Aliaksei Shpileuski erkämpfte am Freitag zum Auftakt des dritten Spieltags in der 2. Bundesliga ein 1:1 (0:1) beim Bundesliga-Absteiger in Gelsenkirchen.

Schalke beginnt mit Chancen-Plus

Aue ging mutig ins Spiel und stand den Gastgebern in Sachen Einsatz und Zweikampfstäre in nichts nach. Das einzige Manko aus Auer Sicht: Chancen hatte nur Schalke 04. Marius Bülter und Simon Terodde waren von der Veilchen-Defensive nur schwer in den Griff zu bekommen. Bülter war es dann auch, der Iaroslav Mikhailov vor dem Aue-Tor bediente. Schalkes Nummer 39 verzog aber kläglich (21.). Besser machte es dann Drexler, der einen Fehler im Auer Aufbauspiel nutzte, um seinen ersten Treffer in königsblau zu erzielen (32.). Aue tauchte nur einmal gefährlich vor dem Schalker Tor auf. Dimitrij Nazarov schloss kurz vor dem Pausenpfiff aber zu überhastet ab und vergab die gute Chance (45.+3).

Aue kommt nach der Pause zu Chancen

Nach dem Seitenwechsel schien zunächst alles so weiterzulaufen wie in Halbzeit eins. Schalke hatte Chancen, schaffte es aber nicht, die wackelige 1:0-Führung auszubauen. Aue wurde in der Folge mutiger und kam zu einigen Hochkarätern. Die bis dahin beste vergab Babacar Gueye kläglich aus bester Mittelstürmer-Position (57.). Der eingewechselte Omar Sijaric machte es besser. Sein Schuss aus der zweiten Reihe zwang Schalke-Keeper Ralf Fährmann immerhin zu einer Glanztat (72.). Der inzwischen verdiente Ausgleich fiel dann durch den eingewechselten Sascha Härtel, der eine wunderbare Eingabe von John Patrick Strauß nur noch einschieben musste (82.). Schalke hatte die Führung durch zu viel Passivität aus der Hand gegeben, wäre in der Nachspielzeit allerdings fast noch auf die Siegerstraße gefahren. Ein Freistoß aus knapp 18 Metern ging allerdings hauchdünn am Winkel vorbei.