Auf der Gegenseite traf Rodrigo Zalazar von der 16er-Grenze den Pfosten (19.). Es war der Beginn einer Drangphase von S04, die letztlich zum 1:0 führte. Nach eine Flanke wehrte SGD-Keeper Kevin Broll den Ball zur Seite ab, Robin Becker wollte die Kugel wegschlagen, doch schoss dabei Thomas Ouwejan an, von dessen Bein ins Tor sprang (20.). Auch danach steckten die Dresdner nicht auf und wären durch Morris Schröters Schuss aus Nahdistanz fast zum Ausgleich gekommen (31.). Mit einem etwas unglücklichen Rückstand ging es für Dynamo in die Pause.

Im zweiten Durchgang hatte der eingewechselte Pascal Sohm die große Chance auf den Ausgleich. Doch Martin Fraisl im Schalker Kasten hielt stark gegen den Kopfball (64.). Die Dresdner spielten weiter mutig nach vorn, ein Abwehrfehler führte dann allerdings zum 0:2: Nach einer Ecke stand Marius Bülter am kurzen Pfosten völlig frei und konnte unbedrängt einköpfen (78.). Das war die Vorentscheidung, in der Nachspielzeit traf Marcin Kaminski ebenfalls per Kopf noch zum 3:0 (90.+4).