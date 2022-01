Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und einer deftigen Testspiel-Klatsche hat sich Erzgebirge Aue im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Beim 2:2 (1:1) am Samstag gegen Aufstiegsaspirant St. Pauli entführte die Mannschaft von Marc Hensel einen verdienten Zähler und fügte dem Gastgeber zudem die ersten Punkteverlust am heimischen Millerntor in dieser Saison zu.