"Den Gegner einschüchtern, sodass sie Fehler machen", forderte St. Paulis Coach Timo Schultz von seinem Team und dass gelang den Hamburger Gastgebern wirklich exzellent. Von Minute eins an stand Magdeburg unter Druck und konnte sich der Chancen-Übermacht des Gegners kaum erwehren. Nur drei Minuten dauerte es, da zappelte der Ball bereits im Hamburger Netz, nachdem Johannes Eggestein links im Strafraum ungestört an Dominik Reimann zum 1:0 vorbeilegen konnte.

St. Pauli behielt das Feuer fast über die gesamt erste Halbzeit hinweg und legte in der 14. Minute durch Eggestein nach, der sich gegen Malcolm Cacutalua durchsetzte und dieses Mal per Kopf traf. Auch danach war der Ex-Werderaner Eggestein der Mann des Spiels. In der 30. Minute setzte er einen Kopfball auf den Querbalken, kurz danach rutschte er über eine Flanke von Jackson Irvine (33.). Magdeburg dagegen konnte keine wirkliche Torchance verzeichnen. Am ehesten sorgten noch Connor Krempicki (17.) und ein Distanzschuss von Jason Ceka für Gefahr, was den 0:2-Halbzeitstand aus Sicht des FCM überaus glücklich erschienen ließ.