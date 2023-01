Was für ein Spektakel! Magdeburg jubelte, haderte, hoffte und ging nach dem ersten Spiel des Jahres am Ende doch verdient als Verlierer vom Platz. 29.433 Zuschauer sahen in Düsseldorf einen tapfer kämpfenden Drittliga-Aufsteiger, der sich nur selten Chancen herausspielte und dennoch Zuversicht im Abstiegskampf sammeln konnte. Entscheidend waren, wie auch in der Hinrunde so oft, vermeidbare Fehler.