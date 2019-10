Trotz des frühen Rückstandes zeigte sich Dresden unbeeindruckt. In der 9. Minute vergab Dzenis Burnic aus 16 Metern den möglichen Ausgleich. Auch danach blieb Dynamo im Vorwärtsgang und kam zu weiteren guten Gelegenheiten durch Baris Atik (23.) und Patrick Möschl (30.). Letztlich fehlte es den Sachsen aber an der nötigen Präzision im letzten Drittel. Für Fürth hatte Sebastian Ernst in der 27. Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Besser machte es in der 38. Minute Keita-Ruel, der einen blitzsauberen Konter aus Nahdistanz links oben in die Maschen hämmerte.

Der Fürther Daniel Keita-Ruel erzielt das 2:0 gegen Kevin Broll. Bildrechte: imago images/Zink