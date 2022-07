Nach dem Wechsel gestalteten die Rot-Weißen die Partie weiterhin ausgeglichen. Die Londoner, die zuletzt beim FSV Zwickau mit 4:0 gewonnen hatten, konnten die HFC-Abwehr nicht in Verlegenheit bringen.

Nur beim Freistoß von Ilias Chair (54.) wurde es für die Saalestädter noch einmal brenzlig, der Ball zischte um Zentimeter am Dreiangel vorbei. Die beste Chance zum Siegtreffer für die Hallenser hatte Tunay Deniz (59.), der knapp über das Tor der Gäste schoss. Am Sonntag (17. Juli) trägt die Mannschaft von Trainer André Meyer in Zeitz gegen Regionalliga-Aufsteiger FC Rot-Weiß Erfurt ihren letzten Test aus.