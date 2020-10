In der ersten Hälfte bekam Aue keinen richtigen Zugriff. Besonders über außen und Bakary Jatta konnten die Hamburger immer wieder durch kommen. Die Innenverteidigung der Veilchen hatte eins ums andere Mal Mühe und Not bei den Hereingabe zu retten. Das gelang zumeist, aber nicht immer: Nach Rechtsvorlage von Khaled Narey konnte Manuel Wintzheimer die Kugel über die Linie drücken (17.). Einmal rettete Schlussmann Martin Männel, als er gegen Narey seine Beine noch zusammen bekam und so den Beinschuss zum 2:0 verhinderte (43.). Aue blieb offensiv harmlos, nur bei Philipp Rieses 21-Flachschuss (9.) musste Sven Ulreich bei seinem Heimdebüt eine Parade zeigen, er ist gerade von Bayern München geholt worden.

Aues Trainer Schuster brachte mit Ben Zolinski und Tom Baumgart zwei Neue für die Routiniers Pascal Testroet und Jan Hochscheidt. Die Gäste verbuchten nun zunächst mehr Ballbesitz, strahlten aber weiter kaum Torgefahr aus. Hamburg hatte die Partie weiterhin im Griff. Nach ein paar Minuten nahm das Team von Daniel Thioune dann auch wieder Fahrt auf. Als Wintzheimer links von einem FCE-Duo nicht gestoppt werden konnte, legte er in die Mitte ab, so Sonny Kittel unter Männels Körper hindurch das 2:0 erzielte (57.). Auch danach blieb ein Aufbäumen der Sachsen aus. Im Gegenteil: Narey stellte per Abstauber, bei dem Männel wieder Pech hatte, auf 3:0 (72.). Aaron Hunt hatte zuvor einen Freistoß an den rechten Pfosten gesetzt. Calogero Rizzuto blieb es vorbehalten, wenigstens noch einen Torschuss abzugeben: Bei seinem Versuch aus 17 Metern war Ulreich auf dem Posten (74.).