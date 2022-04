Riesenchance zur Auer Führung

Die Partie brauchte kein Abtasten, es ging gleich zur Sache. Die ersten Angriffe gehörten den Gastgebern, aber die bis dahin beste Gelegenheit erspielten sich die Auer. Nach einem einfachen Ball über die rechte Seite konnte Nikola Trujic davon ziehen. Was er daraus machte, hatte mit Zweitliga-Fußball dann aber nicht ganz so viel zu tun. Er wollte rechts vorbei gehen, kam dabei ins Straucheln und verstolperte die Chance kläglich (10.). In der Regel waren die Veilchen aber mit Abwehrarbeit beschäftigt. Es gab nur drei Ballaktionen im HSV-Strafraum. Die neuformierte FCE-Defensive mit Soufiane Messeguem auf der Sechs, Erik Majetschak in der Innenverteidigung und Dirk Carlson links hinten wirkte nicht immer stabil.

0:2 nach Männel-Patzer

Die Hanseaten sorgten ein ums andere Mal für Gefahr, viel lief wie gewohnt über den wuchtigen Bakary Jatta über rechts. Einmal geriet seine Flanke zu lang, aber Sonny Kittel passte auf und flankte dann von links, wo Mittelstürmer Robert Glatzel keine Mühe hatte per Kopf am langen Pfosten zu vollenden (14.). Fast wäre Aue zumindest mit einem 0:1 in die Pause gegangen, aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte patzte Keeper Martin Männel bei einem 26-Meter-Freistoß von Kittel. Die Kugel flatterte und landete zum 0:2 aus FCE-Sicht im Netz.

Der Ex-Hallenser Moritz Heyer (2. v. li.) erzielt das 3:0 Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Nach dem Wechsel spielten die Gastgeber die Begegnung zunächst herunter. Aue konnte weiterhin kaum offensive Akzente setzen und den Ex-Bundesliga-Dino, der sich bereits im vierten Zweitliga-Jahr befindet, fordern. Dann bekamen die Hamburger ihre zweite Luft und stürmten nun wieder beherzter auf den Kasten von Martin Männel. Sofort ergaben sich wieder Chancen. Zwei davon nutzten sie: Zunächst der Ex-Hallenser Moritz Heyer nach Vorarbeit von Jatta von rechts (75.). Dann schloss Ludovit Reis ein Solo zum 4:0 ab (83.).

Aue kassierte im fünften Spiel unter Trainer Pavel Dotchev die dritte Niederlagen. Die Hoffnung wird nun auf die so Dotchev "letzte Chance" am Sonnabend (09.04.) gegen Hannover 96 gelegt. Der HSV konnte erstmals in seiner Zweitliga-Historie im April gewinnen, im elften Versuch. Die Partie war ein Nachholspiel aus dem März. Aue-Trainer Pavel Dotchev Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Die Stimmen zum Spiel

